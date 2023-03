De Bruyne: «Haaland? La gente si aspetta tanto, siamo felici di averlo» (Di lunedì 13 marzo 2023) Le parole di De Bruyne in vista della sfida del Manchester City in Champions League contro il Lipsia di domani Kevin De Bruyne ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League del Manchester City con il Lipsia. Di seguito le sue parole. ETÁ – «Io vecchio? Guardandovi mi sento abbastanza giovane. La stagione? Stiamo andando bene ma la Premier è cambiata. Tutti possono spendere di più e acquistare giocatori di qualità, quindi il livello è sempre più difficile. siamo secondi in campionato e presenti in tre competizioni». OBIETTIVO CHAMPIONS – «Io vorrei essere sempre tra i migliori ogni anno. In queste otto stagioni è stato tutto fantastico con il City». RENDIMENTO Haaland – «In questa seconda parte della stagione c’è più lavoro da fare, le squadre sono più organizzate. In passato forse ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Le parole di Dein vista della sfida del Manchester City in Champions League contro il Lipsia di domani Kevin Deha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League del Manchester City con il Lipsia. Di seguito le sue parole. ETÁ – «Io vecchio? Guardandovi mi sento abbastanza giovane. La stagione? Stiamo andando bene ma la Premier è cambiata. Tutti possono spendere di più e acquistare giocatori di qualità, quindi il livello è sempre più difficile.secondi in campionato e presenti in tre competizioni». OBIETTIVO CHAMPIONS – «Io vorrei essere sempre tra i migliori ogni anno. In queste otto stagioni è stato tutto fantastico con il City». RENDIMENTO– «In questa seconda parte della stagione c’è più lavoro da fare, le squadre sono più organizzate. In passato forse ...

