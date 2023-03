Danni al centro islamico Petardo nella notte Spaccata la porta 'Ma qui siamo integrati' (Di lunedì 13 marzo 2023) Il presidente dell'associazione ha scoperto l'atto vandalico ieri mattina 'siamo ben inseriti fin dal 2015, con i vicini prendiamo il caffè insieme'. La moschea è frequentata da una cinquantina di ... Leggi su lanazione (Di lunedì 13 marzo 2023) Il presidente dell'associazione ha scoperto l'atto vandalico ieri mattina 'ben inseriti fin dal 2015, con i vicini prendiamo il caffè insieme'. La moschea è frequentata da una cinquantina di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lele731001 : @zona_bianca @rete4 De magistris hai fatto danni da magistrato rompi i coglioni anche adesso. Gli italiani a maggio… - CN24_tv : Maltempo, tromba d’aria colpisce Cosenza: danni e paura in pieno centro ?? QUI ? - salernotoday : Danneggiano auto e arredi urbani, nel centro storico: nei guai due stranieri - redazionemetis : In seguito alla segnalazione di numerosi danni agli oggetti, il @ComunediGerace si attiva per assicurare l’incolumi… - YoureMyOneD : RT @GDS_it: A Palermo un boiler volato per il vento da un palazzo è caduto in via Libertà davanti ai negozi -