(Di lunedì 13 marzo 2023) "Qui non è facile per nessuno. Per nessuno".Medvedev aveva già esternato sul campo la propria perplessità (chiamiamola così) per la lentezza dei campi e delle condizioni di gioco di Indian ...

Se mi date una racchetta tirata a 20 kg e un'altra tirata a 25 è probabile che non vi sappia dire la differenza (Medvedev) Infine, una curiosa nota extra campo.parla fluentemente tre ...... Casper Ruud e Frances Tiafoe hanno speso parole d'ritenendo che quest'anno tornerà ...Medvedev, Frances Tiafoe e Brandon Nakashima. Attualmente il 37enne, che vanta in carriera anche la ...Se mi date una racchetta tirata a 20 kg e un'altra tirata a 25 è probabile che non vi sappia dire la differenza (Medvedev) Infine, una curiosa nota extra campo.parla fluentemente tre ...

Daniil, elogio della pazienza: 'Qui vince chi sbaglia meno' Tiscali

Dopo la vittoria dell'ATP di Dubai, Daniil Medvedev ha parlato del futuro del tennis incoronando il tennista spagnolo Carlos Alcaraz.Daniil Medvedev (7.º) evidenciou-se numa final 100% russa do ATP 500 do Dubai e prolongou o momento impressionante com a conquista do terceiro título consecutivo, depois de Roterdão e Doha. O moscovit ...