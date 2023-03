Dammi tre parole, caffè, latte e cuore (e ti darò la Latte Art) (Di lunedì 13 marzo 2023) Lo guardiamo dietro il bancone e ci appare un po’ mago un po’ artista quando, ordinato un cappuccino, dopo pochi movimenti armoniosi il barista ci porge una tazza con un cuore o un fiore disegnato sulla schiuma, facendoci sentire un po’ speciali. Non a caso la pratica si chiama, con traducibile ma mai tradotto anglicismo, Latte Art. Una pratica dalle origini incerte che prende piede intorno agli anni ’80 negli Stati Uniti e un decennio dopo in Italia. Oggi cuori, tulip, rosetta e foglie, le figure più utilizzate, spopolano e sono arrivati i cappucci colorati e le stampanti in grado di riprodurre qualsiasi immagine sulla schiuma di Latte. La Latte Art piace perché è divertente, coinvolgente e – come ha stabilito una ricerca pubblicata sul British Food Journal – migliora ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 13 marzo 2023) Lo guardiamo dietro il bancone e ci appare un po’ mago un po’ artista quando, ordinato un cappuccino, dopo pochi movimenti armoniosi il barista ci porge una tazza con uno un fiore disegnato sulla schiuma, facendoci sentire un po’ speciali. Non a caso la pratica si chiama, con traducibile ma mai tradotto anglicismo,Art. Una pratica dalle origini incerte che prende piede intorno agli anni ’80 negli Stati Uniti e un decennio dopo in Italia. Oggi cuori, tulip, rosetta e foglie, le figure più utilizzate, spopolano e sono arrivati i cappucci colorati e le stampanti in grado di riprodurre qualsiasi immagine sulla schiuma di. LaArt piace perché è divertente, coinvolgente e – come ha stabilito una ricerca pubblicata sul British Food Journal – migliora ...

