Dall’anello di Vanessa Hudgens al lato B di Lady Gaga | 5 gossip sui look degli Oscar

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 13 marzo 2023) Glisono i premi cinematografici più attesi dell’anno: niente emoziona quanto questi awards, in scena al Dolby Theater di Los Angeles. L’edizione 2023 non ha deluso, tra outfit da sogno e dettagli diche lasciano il segno. La prima novità è che il red carpet non era più red, bensì in un’elegante tonalità champagne. Un colpo di scena per il più importante dei tappeti rossi, che non cambiava veste dal 1961. Il motivo? Creare una nota di eleganza che ricordasse i tramonti californiani. Le mise delle star presenti spiccavano in questa allure chic: vediamo i particolari che non sono passati inosservati. Il nudedicome GigiE’ stata in forse fino all’ultimo, poiché impegnata a girare “Joker: Folie à Deux” ma alla fine...