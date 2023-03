Dal Circolo Artistico al Musap: 135 anni di arte e storia. Per il rilancio lo slogan di Antville è Riscopri Napoli (Di lunedì 13 marzo 2023) C’è Antville, l’agenzia creativa casertana che dal 2010 affianca le piccole e medie realtà italiane nella creazione di progetti di comunicazione a 360°, dietro la campagna di comunicazione multicanale per la riapertura del Musap, il Museo Artistico Politecnico di Napoli. “La campagna – si legge n una nota – è finalizzata alla riscoperta di opere dimenticate e luoghi poco conosciuti della città”. A cominciare dalle centinaia di dipinti e sculture, le migliaia di fotografie, volumi, reperti documentali, strumenti musicali e arredi d’epoca, dalla Belle Époque a oggi, che costituiscono il patrimonio del Musap. “Un modo – prosegue la nota – per ricordare l’importanza di visitare, oltre ai musei più famosi, tutta l’arte, senza distinzioni, scoprendo così, una “Napoli ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 marzo 2023) C’è, l’agenzia creativa casertana che dal 2010 affianca le piccole e medie realtà italiane nella creazione di progetti di comunicazione a 360°, dietro la campagna di comunicazione multicanale per la riapertura del, il MuseoPolitecnico di. “La campagna – si legge n una nota – è finalizzata alla riscoperta di opere dimenticate e luoghi poco conosciuti della città”. A cominciare dalle centinaia di dipinti e sculture, le migliaia di fotografie, volumi, reperti documentali, strumenti musicali e arredi d’epoca, dalla Belle Époque a oggi, che costituiscono il patrimonio del. “Un modo – prosegue la nota – per ricordare l’importanza di visitare, oltre ai musei più famosi, tutta l’, senza distinzioni, scoprendo così, una “...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucianonobili : Tutta la mia solidarietà agli iscritti e ai militanti del @pdnetwork per l’attacco intimidatorio subito nella notte… - AlbertoLela : RT @lucianonobili: Tutta la mia solidarietà agli iscritti e ai militanti del @pdnetwork per l’attacco intimidatorio subito nella notte dal… - Fedex20412 : RT @ChanceGardi: Dr. McCullough: I bambini ingeriscono l'mRNA. Se è nel latte materno, è ovunque nel corpo. I VACClNl dovevano rimanere sul… - Paoletto003 : RT @lucianonobili: Tutta la mia solidarietà agli iscritti e ai militanti del @pdnetwork per l’attacco intimidatorio subito nella notte dal… - SNEAKYEYES_NVRM : @CHARLESNVRM venire i brividi alla studentessa e al contempo attirarne i guai. Vennero separati,bruscamente, gli un… -