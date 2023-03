Da dove spunta fuori Mateo Retegui (Di lunedì 13 marzo 2023) Le immagini che ci restituisce un drone in volo sullo stadio José Dellagiovanna riescono a includere, nel loro sguardo di mosca, la sponda destra del fiume Luján, uno dei rivoli in cui si sfalda il Paraná nel margine sud del suo delta. Là, da qualche parte sullo sfondo, a Dique Luján, si è spento Diego Armando Maradona. A qualche chilometro di distanza, in un albergo chiamato «El Tropezón», nella stessa municipalità di San Fernando, alla fine degli anni ‘30 lo scrittore Leopoldo Lugones – caduto in depressione dopo che il figlio aveva scoperto la sua relazione clandestina con una studentessa di trent’anni più giovane – ha ingerito una capsula di cianuro mescolato col whisky e si è tolto la vita. Al centro di quelle paludi umide, depositarie di una malinconia malmostosa e fatale, con la maglia del Tigre, oggi, un giovane e mortifero attaccante di 23 anni sta facendo sfaceli, ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 13 marzo 2023) Le immagini che ci restituisce un drone in volo sullo stadio José Dellagiovanna riescono a includere, nel loro sguardo di mosca, la sponda destra del fiume Luján, uno dei rivoli in cui si sfalda il Paraná nel margine sud del suo delta. Là, da qualche parte sullo sfondo, a Dique Luján, si è spento Diego Armando Maradona. A qualche chilometro di distanza, in un albergo chiamato «El Tropezón», nella stessa municipalità di San Fernando, alla fine degli anni ‘30 lo scrittore Leopoldo Lugones – caduto in depressione dopo che il figlio aveva scoperto la sua relazione clandestina con una studentessa di trent’anni più giovane – ha ingerito una capsula di cianuro mescolato col whisky e si è tolto la vita. Al centro di quelle paludi umide, depositarie di una malinconia malmostosa e fatale, con la maglia del Tigre, oggi, un giovane e mortifero attaccante di 23 anni sta facendo sfaceli, ...

