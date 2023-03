Da Diabolik alla Carrà | da Armani alla Ryder Cup | le monete 2023

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 13 marzo 2023) Trentaquattro leche usciranno in varie versione della nuova collezione numismatica. Si va da quelle dedicate ai fumetti, a quella omaggio all'icona della televisione italiana, Raffaella; dal trittico per Giorgiocon tre abiti stilizzati sul dritto della moneta, la firma e il logo dello stilista sul rovescio finoprima moneta in tridimensionale, quella dellaCup che quest'anno viene ospitata a Roma. Ce n'è davvero per tutti i gusti. Come spiega Matteo Taglienti, Responsabile Filiera Zecca e Patrimonio artistico: "Anche nelabbiamo effettuato un racconto della cultura e delle tradizioni italiane. Attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie e nuovi metalli riusciamo a raccontare i miti e le ...