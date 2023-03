Civici di Palazzo Farnese a Piacenza - L'esplorazione nell'Emilia romana continua a Piacenza, con la Sezione Romana deiCivici a Palazzo Farnese. Si sviluppa su 15 sale, per conoscere le ...L'esposizione viene pubblicizzata sui social da giorni, lasciando un po' nel mistero i più: ... Argomenti romaVideo del giorno Terremoto in Umbria, il boato registrato dalla telecamera di ...... con importanti studi e grandi mostre nei principalidel mondo. Eppure ancora oggi la ... Lo scopriremo nella sezione Un universo futurista , tra le creazioni di Depero per Campari e i...

Curiosi musei e tesori archeologici dell'Emilia TGCOM

Dalla preistoria al medioevo, un sunto della storia dell’umanità tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia È un'Emilia meno nota l’Emilia archeologica, ma ricca di fascino e di musei e reperti straordinari ...Il quadro di Antiveduto Gramatica acquistato per 350mila euro dai Musei Reali di Torino La storia è presto detta. Eravamo giovani quando leggevamo Roberto Longhi e scoprivamo che un'opera a lungo attr ...