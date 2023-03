Cucinava per sé e mangiava davanti ai 4 figli digiuni, condannato un padre a Mantova: «Nascondeva la spesa in auto» (Di lunedì 13 marzo 2023) Oltre alle botte e alle continue liti, uno dei maltrattamenti utilizzati da un 58enne residente del Mantovano nei confronti della sua famiglia è stata quella di lasciarla senza cibo. Mangiando davanti a loro, l’uomo gettava gli avanzi nella spazzatura di fronte alle richieste dei suoi bambini affamati. Per questo è stato condannato dal Tribunale di Mantova a scontare 3 anni e mezzo di reclusione per maltrattamenti in famiglia, lesioni e violazioni degli obblighi di assistenza familiare. «Un padre capace di affamare i propri figli», lo ha descritto l’avvocato di parte civile Giada Di Stasio, che ha richiesto così un risarcimento di 70mila euro. A riferire i dettagli la Gazzetta di Mantova: il 58enne Nascondeva il cibo ai figli per poi ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 marzo 2023) Oltre alle botte e alle continue liti, uno dei maltrattamenti utilizzati da un 58enne residente delno nei confronti della sua famiglia è stata quella di lasciarla senza cibo. Mangiandoa loro, l’uomo gettava gli avanzi nella spazzatura di fronte alle richieste dei suoi bambini affamati. Per questo è statodal Tribunale dia scontare 3 anni e mezzo di reclusione per maltrattamenti in famiglia, lesioni e violazioni degli obblighi di assistenza familiare. «Uncapace di affamare i propri», lo ha descritto l’avvocato di parte civile Giada Di Stasio, che ha richiesto così un risarcimento di 70mila euro. A riferire i dettagli la Gazzetta di: il 58enneil cibo aiper poi ...

