(Di lunedì 13 marzo 2023)è ritornato sulla caduta dell’contro loanalizzando la partita del Picco. Nerazzurri poco cinici, a fronte di una squadra di Semplici più concreta VITTORIA E CADUTA ? Riccardo, tramite la sua pagina Facebook, ha commentato le uscite di Napoli e, rispettivamente prima e seconda della classe. Le sue parole: «Il Napoli torna a +18 e Kvaratskhelia continua ad incantare. Il suo gol contro l’Atalanta è fatto di bellezza. Quella che il calcio sa ancora donare quando adpretarlo scendono in campo fantasia, coraggio e tecnica. L’cade a La. Non bastano il 70% dipalla e una trentina di conclusioni. Abile loa sfruttare errori avversari e le ...

... sul Corriere dello Sport e Riccardo, con un post pubblicato sul proprio profilo Facebook. ... Tuttavia vale e pesa in termini di punti più die Milan, più della Lazio, più degl'ignominiosa ...... essendo egli un avvocato che tifamentre il collega è sostenitore del Napoli, Santoriello ... E si sono espressi anche giornalisti come Riccardo, noto tifoso laziale, che ha scritto: "Sono ...E' stato u n derby, Milan -, e la cosa più ovvia sarebbe che si fosse giocato a Milano. ... Sono le parole di Riccardo, storica voce della trasmissione radiofonica 'Tutto il calcio minuto ...

Cucchi: «Inter, possesso e occasioni non bastano! Abilità Spezia» Inter-News.it

Non riesce alla Lazio il sorpasso sull'Inter. La squadra di Sarri viene inchiodata sullo ... Questa la disamina di Riccardo Cucchi al termine del match: "Se non si tira in porta difficile che arrivi ...Nella sua analisi dopo Spezia-Inter, l’ex radiocronista Riccardo Cucchi si è in particolar modo soffermato sulla mancata concretizzazione delle occasioni da parte dei nerazzurri. L’Inter perde contro ...