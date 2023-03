Crosetto | “Migranti per colpire l’Italia | Ue e Nato lo capiscano” Tajani | “Molti arrivano da zone controllate da Wagner” L’Europa | “Manderemo alla Libia altre motovedette” A Pozzallo atteso l’arrivo dei sopravvissuti al naufragio di ieri

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Boom migranti, il ministro della Difesa Guido #Crosetto ipotizza infiltrazioni russe: 'L'aumento esponenziale del f… - ultimora_pol : Si è svolta questa mattina a Palazzo Chigi una riunione sul tema migranti fra la premier Giorgia #Meloni, il minist… - Agenzia_Ansa : Stamani a Palazzo Chigi si è tenuta una riunione sul tema migranti fra la premier Meloni, il ministro dell'Interno… - gpercia : RT @ultimora_pol: Boom migranti, il ministro della Difesa Guido #Crosetto ipotizza infiltrazioni russe: 'L'aumento esponenziale del fenomen… - Agenzia_Ansa : ?? Nuovo Podcast! 'Polis - Vertice a Palazzo Chigi con Meloni. Allarme Tajani-Crosetto su coinvolgimento Russia (di… -

"Ue, Nato e Occidente - osserva- cosi come si sono accorti che gli attacchi cyber facevano parte dello scontro globale che il conflitto ucraino ha aperto, oggi sarebbe opportuno capissero ...Non vorrei ci fosse un tentativo di spingereverso l'Italia'.: 'Un'arma per colpire l'Italia' 'Ue, Nato e Occidente, cosi come si sono accorti che gli attacchi cyber facevano parte ...L'Alleanza Atlantica " conclude" si consolida se si condividono anche i problemi che nascono dalle scelte collettive, ma rischia di incrinarsi se i paesi più esposti a ritorsioni di vario ...

Africa, Tajani: "Molti migranti da zone controllate dai mercenari russi della Wagner" | Crosetto: "Vogliono colpire l'Italia" TGCOM

Giorgia Meloni ha riunito questa mattina a Palazzo Chigi i ministri dell'Interno e della Difesa, Matteo Piantedosi e Guido Crosetto, e i vertici dell'Intelligence. Sul tavolo il ...Per il ministro della Difesa Crosetto dietro l'aumento del fenomeno migratorio ci sarebbe la Russia e il gruppo Wagner.