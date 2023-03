Crosetto | “Migranti per colpire l’Italia | Ue e Nato lo capiscano” Tajani | “Molti arrivano da zone controllate da Wagner” La Ue | “Manderemo alla Libia altre motovedette” A Pozzallo atteso l’arrivo dei sopravvissuti al naufragio di ieri

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Si è svolta questa mattina a Palazzo Chigi una riunione sul tema migranti fra la premier Giorgia #Meloni, il minist… - Agenzia_Ansa : Stamani a Palazzo Chigi si è tenuta una riunione sul tema migranti fra la premier Meloni, il ministro dell'Interno… - LaStampa : La Ue sui migranti: “Manderemo alla Libia altre motovedette”. Meloni riunisce Piantedosi e Crosetto. A Pozzallo att… - Cortez1958 : Non sanno più con chi prendersela; prima con i migranti che non dovevano partire, che dovevano consultare il Meteo;… - SecolodItalia1 : Migranti, vertice a Palazzo Chigi. Crosetto: “Dietro l’impennata degli sbarchi c’è la Russia”… -

... sommata alla crisi economica e sociale, diventa un modo per colpire i paesi più esposti, in primis l'Italia, e le loro scelte geostrategiche, chiare e nette', ha detto. 'L'Alleanza ...È pressing sull'Unione europea ...Secondo Meloni, invece, sarebbe stato lo stessoa chiederne prima l'inserimento e poi l'eliminazione. In ogni caso, il dossierè diventato troppo spinoso per lasciarlo nelle mani ...

Migranti, vertice Meloni-Crosetto-Piantedosi e i Servizi segreti Sky Tg24

ROMA (ITALPRESS) – “Mi sembra che ormai si possa affermare che l’aumento esponenziale del fenomeno migratorio che parte dalle coste ...Continuano sbarchi e salvataggi e il governo cerca di correre ai ripari. Questa mattina vertice a palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni, ...