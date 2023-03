Crosetto: il boom di migranti in Italia è pilotato dai mercenari russi. E il capo dei Wagner lo insulta (Di lunedì 13 marzo 2023) Anche la Brigata Wagner dietro il boom degli sbarchi. A lanciare l’allarme, nel giro di poche ore, sono il ministro degli Esteri, Antonio Tajani , e quello della Difesa, Guido Crosetto . «Qualche preoccupazione... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 13 marzo 2023) Anche la Brigatadietro ildegli sbarchi. A lanciare l’allarme, nel giro di poche ore, sono il ministro degli Esteri, Antonio Tajani , e quello della Difesa, Guido. «Qualche preoccupazione...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Boom migranti, il ministro della Difesa Guido #Crosetto ipotizza infiltrazioni russe: 'L'aumento esponenziale del f… - Agenzia_Ansa : Crosetto: 'Boom di migranti per la strategia dei mercenari della Wagner'. Tajani: 'In molti arrivano dalle zone con… - franco_sala : Boom migranti, il ministro della Difesa Guido #Crosetto ipotizza infiltrazioni russe: 'L'aumento esponenziale del f… - LaGazzettaWeb : Crosetto, boom migranti per strategia mercenari Wagner - News - roccogarramone2 : RT @ultimora_pol: Boom migranti, il ministro della Difesa Guido #Crosetto ipotizza infiltrazioni russe: 'L'aumento esponenziale del fenomen… -