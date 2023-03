Crisi banche Usa: i mercati europei bruciano 290 mld (Di lunedì 13 marzo 2023) Giornata nerissima per le borse di tutta Europa: Milano -4%, Parigi -3%, come Londra e Berlino per un totale di 290 miliardi di euro andati in fumo. Si chiude con questo risultato nerissimo la prima giornata di contrattazioni dopo le Crisi delle banche Usa della Silicon Valley. Biden è intervenuto nel pomeriggio per cercare di riportare la calma: «Americani, tuteleremo i vostri risparmi, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Ma la paura di un nuovo effetto contagio non manca Leggi su panorama (Di lunedì 13 marzo 2023) Giornata nerissima per le borse di tutta Europa: Milano -4%, Parigi -3%, come Londra e Berlino per un totale di 290 miliardi di euro andati in fumo. Si chiude con questo risultato nerissimo la prima giornata di contrattazioni dopo ledelleUsa della Silicon Valley. Biden è intervenuto nel pomeriggio per cercare di riportare la calma: «Americani, tuteleremo i vostri risparmi, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Ma la paura di un nuovo effetto contagio non manca

