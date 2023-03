Criscitiello | «Inzaghi? Toglierà il disturbo L’Inter vive un paradosso»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 marzo 2023)sicuro chea fine stagione saluterà, nonostante le sue colpe siano inferiori, a detta sua, rispetto ai veri problemi che ci sono dentro il club? Michele, direttamente su Sportitalia.com, apre il suo editoriale con un focus sui nerazzurri. Il suo pensiero: «Io sono del partito che se le cose non vanno bene la colpa è nell’ordine. Calciatori, proprietà, società e allenatore. In campo vanno loro e se si mandano a quel paese, in 10 giorni, 4 titolari davanti a tutto il mondo significa che anche alno c’è qualcosa che non va. Se con le piccole perdi tutti quei punti, l’allenatore ha le sue colpe.un. Oggi l’ammazziamo ma domani può festeggiare i quarti di ...