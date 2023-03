(Di lunedì 13 marzo 2023)e Daniela Palazzino Madama, laAutunno/Inverno 2023 dila. Lae i suoi capi questa volta sono dedicati al Piemonte e ad una donna in particolare scomparsa pochi anni fa.e Daniela Palazzi hanno dato unaforma alla loro amicizia, debuttando a mani unite nel panoramaè la loro creazione glam, un brand che tende ad esaltare il Made in Italy in ogni singolaproposta. Ma a rendere ancor più preziosa questa realtà la sua eternità. Ogni capo non è pensato per rincorrere una ...

Per il settore LC1 OPEN (palle) hanno calcato il campo gara Alessandra, Beatrice Perotti, ... Carlotta Pantaleo,Gastaldi, Gaia Avena e Martina Roggero si classifica in quinta posizione. ...Infine, soddisfazioni anche per l'ultima gara del weekend a cui hanno partecipato Giorgia Rignon, Nicole Roggero, Alessandra, Carlotta Pantaleo,Gastaldi e Vittoria Lucchino nel ...Per il settore LC1 OPEN (palle) hanno calcato il campo gara Alessandra, Beatrice Perotti, ... Carlotta Pantaleo,Gastaldi, Gaia Avena e Martina Roggero si classifica in quinta posizione. ...

Crida, Cristina Parodi presenta la nuova collezione durante la Milano Fashion Week Velvet Mag

Archiviata l’esperienza in Rai, Cristina Parodi si dedica attualmente alla sua linea di moda “Crida Milano”, mentre Benedetta continua ad investire nella sua passione per la buona cucina, come ...Un progetto moda nato da una profonda amicizia che lega Cristina Parodi a Daniela Palazzi: insieme hanno voluto creare un guardaroba semplice, slegato dalle tendenze e prodotto a chilometro zero, prop ...