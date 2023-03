Creed 3, ancora primo al box office italiano, vola a oltre 5 milioni, Scream 6 apre al terzo posto (Di lunedì 13 marzo 2023) Creed 3 prosegue la sua marcia trionfale al box office italiano, superando i 5,4 milioni di euro, Scream 6 è solo terzo battuto dal debutto del poliziesco L'ultima notte di Amore, con Pierfrancesco Favino. Seconda settimana di permanenza in testa a box office italiano per Creed 3. Prosegue la marcia trionfale del terzo capitolo della saga spinoff di Rocky, che segna il debutto alla regia del protagonista Michael B. Jordan, con un incasso di 1,4 milioni e altre 189.000 presenze (dati Cinetel) portano l'incasso totale a 5,4 milioni di euro. La pellicola sulla boxe sembra non avere rivali, ridando linfa vitale alle sale cinematografiche e conquistando il grande pubblico. Come rivela la ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 marzo 2023)3 prosegue la sua marcia trionfale al box, superando i 5,4di euro,6 è solobattuto dal debutto del poliziesco L'ultima notte di Amore, con Pierfrancesco Favino. Seconda settimana di permanenza in testa a boxper3. Prosegue la marcia trionfale delcapitolo della saga spinoff di Rocky, che segna il debutto alla regia del protagonista Michael B. Jordan, con un incasso di 1,4e altre 189.000 presenze (dati Cinetel) portano l'incasso totale a 5,4di euro. La pellicola sulla boxe sembra non avere rivali, ridando linfa vitale alle sale cinematografiche e conquistando il grande pubblico. Come rivela la ...

