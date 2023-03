Crac Svb, perché le start up non hanno diversificato i depositi? C’era un “vincolo di esclusività” tra banca e debitori (Di lunedì 13 marzo 2023) perché le startup tecnologiche clienti della Silicon Valley bank, fallita durante il fine settimana nel secondo maggiore Crac della storia americana dal 2008, avevano concentrato tutti i loro depositi in un unico istituto? La domanda sorge spontanea visto che non si parla di piccoli correntisti con scarsa formazione finanziaria, ma di società che per oltre il 90% avevano lasciato sul conto ben più dei 250mila dollari che sono la soglia normalmente assicurata dal Fondo di tutela federale Fdic. Una prima risposta è arrivata dal venture capitalist Mark Suster, partner di Upfront ventures, che a Techcrunch ha spiegato come esistano di fatto degli accordi di esclusività dei depositi: Svb chiedeva ai clienti che avevano anche linee di credito aperte di tenere tutti i propri fondi sul conto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023)leup tecnologiche clienti della Silicon Valley bank, fallita durante il fine settimana nel secondo maggioredella storia americana dal 2008, avevano concentrato tutti i loroin un unico istituto? La domanda sorge spontanea visto che non si parla di piccoli correntisti con scarsa formazione finanziaria, ma di società che per oltre il 90% avevano lasciato sul conto ben più dei 250mila dollari che sono la soglia normalmente assicurata dal Fondo di tutela federale Fdic. Una prima risposta è arrivata dal venture capitalist Mark Suster, partner di Upfront ventures, che a Techcrunch ha spiegato come esistano di fatto degli accordi didei: Svb chiedeva ai clienti che avevano anche linee di credito aperte di tenere tutti i propri fondi sul conto ...

