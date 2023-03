Crac Svb, la diretta – Borse europee in forte calo, Milano -3,2%. Hsbc compra la filiale britannica per una sterlina (Di lunedì 13 marzo 2023) Gli investitori scommettono su una virata nella politica monetaria restrittiva delle banche centrali allo scopo di disinnescare i rischi di contagio legati al fallimento di Silicon Valley Bank (leggi). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Gli investitori scommettono su una virata nella politica monetaria restrittiva delle banche centrali allo scopo di disinnescare i rischi di contagio legati al fallimento di Silicon Valley Bank (leggi). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... finanza_online : Le banche europee stiano tranquille: il fallimento di SVB-Silicon Valley Bank non rischia di creare un terremoto fi… - piermolinengo : La #Fed inizia ad essere realmente preoccupata. Uno dei cigni neri per eccellenza nel mercato finanziario è costitu… - franco_sala : RT @scarlots: *** Borsa italiana in forte calo su crac Svb: FtseMib -4,2% a metà mattina, BancoBpm sospesa -8,4%, Bper sospesa a -8,8%, Med… - CercandoCamelot : RT @MediasetTgcom24: Crac Svb, la Fed chiude un'altra banca: è la Signature Bank | Avviato programma di prestiti di emergenza #svb #crac #… - PaoloBianchiCSC : RT @scarlots: *** Borsa italiana in forte calo su crac Svb: FtseMib -4,2% a metà mattina, BancoBpm sospesa -8,4%, Bper sospesa a -8,8%, Med… -