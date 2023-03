Crac Svb, la Casa Bianca tira dritto: «Non è come la crisi del 2008: questo non è un salvataggio» (Di lunedì 13 marzo 2023) «Le azioni messe in atto dal governo e dalla Fed dopo i Crack della Silicon Valley Bank e di Signature Bank non sono un bailout, un salvataggio». Con queste parole, la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha voluto rassicurare i cittadini americani sulla tenuta del sistema bancario dopo il fallimento della Silicon Valley Bank, escludendo di fatto un possibile paragone con la crisi finanziaria del 2008. «Il Tesoro Usa sta lavorando con le autorità regolatorie bancarie sui prossimi passi», ha aggiunto Jean-Pierre, assicurando che tali autorità «hanno gli strumenti per affrontare la perturbazione dei mercati e supervisionare le banche». Dopo il Crac di Svb, Silvergate, e della newyorkese Signature Bank, dalle autorità finanziarie statunitensi è infatti arrivata ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 marzo 2023) «Le azioni messe in atto dal governo e dalla Fed dopo ik della Silicon Valley Bank e di Signature Bank non sono un bailout, un». Con queste parole, la portavoce dellaKarine Jean-Pierre ha voluto rassicurare i cittadini americani sulla tenuta del sistema bancario dopo il fallimento della Silicon Valley Bank, escludendo di fatto un possibile paragone con lafinanziaria del. «Il Tesoro Usa sta lavorando con le autorità regolatorie bancarie sui prossimi passi», ha aggiunto Jean-Pierre, assicurando che tali autorità «hanno gli strumenti per affrontare la perturbazione dei mercati e supervisionare le banche». Dopo ildi Svb, Silvergate, e della newyorkese Signature Bank, dalle autorità finanziarie statunitensi è infatti arrivata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? Crac #banche in #Usa, le Borse colano a picco. @pbecchi e Zibordi ci spiegano perché è crollata #Svb. Dobbiamo pr… - petergomezblog : Crac Svb, la diretta – Assicurazione estesa a tutti i depositi. Borse in forte calo. Hsbc compra la filiale britann… - fattoquotidiano : L’amministratore delegato di Svb ha venduto azioni della banca per 3,7 milioni poco prima del crac. “Potrebbe esser… - zazoomblog : Crac Svb crollano le Borse e l’Europa brucia 291 miliardi: Milano -4% perché cala di più? Ma in Italia non può succ… - HuffPostItalia : Non solo Svb. Altri crac in vista, pioggia di garanzie e prestiti per evitare una nuova Lehman (di C. Paudice) -