Crac Svb, i dubbi sulla falla nei controlli: due settimane fa il via libera dalla società di revisione (Di lunedì 13 marzo 2023) ll fallimento della Silicon Valley Bank è accaduto solo 14 giorni dopo aver ricevuto dalla società di revisione contabile KPMG LLP, un certificato di buona salute. A rivelarlo è il Wall Street Journal che parla del crollo della banca americana accaduto pochi giorni fa, il più grande dai tempi della crisi finanziaria del 2008. «La Signature Bank è fallita 11 giorni dopo che la aveva dato esito positivo», spiega ancora il giornale. Qualcosa deve quindi essere sfuggito a KMPG che ha così documentato il benessere di due banche che di lì a poco sarebbe sprofondate in un down ora pericoloso per i mercati di quasi tutto il mondo. Secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal la società di revisione contabile aveva firmato un rapporto per la società madre di Silicon Valley Bank, la SVB ...

