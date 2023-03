Crac Svb, i capitalisti non sanno più fare il loro mestiere? Segui la diretta con Peter Gomez (Di lunedì 13 marzo 2023) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : L’amministratore delegato di Svb ha venduto azioni della banca per 3,7 milioni poco prima del crac. “Potrebbe esser… - MauroDelCorno : RT @fattoquotidiano: L’amministratore delegato di Svb ha venduto azioni della banca per 3,7 milioni poco prima del crac. “Potrebbe essere u… - MarceVann : @marioerdrago Citavano Bloomberg per motivare il fallimento SVB, che a loro dire, non avrebbe intaccato il sistema… - BollettinoIl : Il crac di SVB apre una voragine nel mondo tech. Le incertezze sono ancora molte e gli investitori pendono dalle la… - massimoneri90 : Crac Svb, la diretta – Assicurazione estesa a tutti i depositi. Borse in forte calo. Hsbc compra la filiale britann… -