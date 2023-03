Crac Svb, Biden: “Nessuna perdita sarà a carico dei contribuenti” (Di lunedì 13 marzo 2023) “Chiederò al Congresso e alle autorità di regolamentazione bancaria di rafforzare le regole per le banche per evitare che questo tipo di fallimento si ripeta e per proteggere i posti di lavoro degli americani e le piccole imprese”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel discorso sul crollo della Silicon Valley Bank. Poi ha assicurato: “Nessuna perdita sarà a carico dei contribuenti”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) “Chiederò al Congresso e alle autorità di regolamentazione bancaria di rafforzare le regole per le banche per evitare che questo tipo di fallimento si ripeta e per proteggere i posti di lavoro degli americani e le piccole imprese”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joenel discorso sul crollo della Silicon Valley Bank. Poi ha assicurato: “dei”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

