Crac Silicon Valley Bank, Piazza Affari a picco a metà seduta (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Profondo rosso per Piazza Affari. A metà seduta perde quasi il 4%. E' la peggiore tra le borse europee. Francoforte cede oltre il 3%, Londra il 2,5% e Parigi il 3%. Sul listino milanese i bancari proseguono la loro discesa. Bper Banca lascia sul terreno anche quasi 10 punti percentuali, Banco Bpm oltre l'8% come FinecoBank, Unicredit perde l'8%. GIORGETTI – Il ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, si legge in una nota del Mef, "segue con attenzione gli sviluppi delle vicende, legate alla Silicon Valley Bank, e alle decisioni prese dalle autorità monetarie americane". "Il sistema bancario italiano ed europeo è regolarmente monitorato dalle autorità di vigilanza e supervisione assicurandone così la stabilità"

