Crac Silicon Valley Bank, Biden: 'Sistema bancario Usa solido' (Di lunedì 13 marzo 2023) Il presidente americano prova a rassicurare i mercati: 'Depositi garantiti. Gli azionisti? Si prendono i rischi ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Il presidente americano prova a rassicurare i mercati: 'Depositi garantiti. Gli azionisti? Si prendono i rischi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : L’Inghilterra teme l’onda lunga del fallimento di Silicon valley bank. Mentre Francoforte non cambia linea e alzerà… - NicolaPorro : ?? Crac #banche in #Usa, le Borse colano a picco. @pbecchi e Zibordi ci spiegano perché è crollata #Svb. Dobbiamo pr… - MediasetTgcom24 : Crac banche Usa - E' panic selling nelle borse, pioggia di sospensioni a Piazza Affari #13marzo - GeMa7799 : ??????....Anche Coinbase in grandissima difficoltà con il crac della Silicon Valley ... - allebardealice1 : RT @lauranaka: Paura infetta i mercati, Piazza Affari crolla fino a -4,7%. Scattano sospensioni al ribasso, Bper KO con -10%, UniCredit, Ba… -