Covid | Rezza | “L’Oms presto potrebbe annunciare la fine della pandemia”

Leggi su tpi

(Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo tre anni e quasi 7 milioni di morti, l’Organizzazione mondialesanitàproclamare ladi-19. Lo prevede Giovanni, direttore generalePrevenzione presso il ministeroSalute, che in un’intervista a Il CorriereSera afferma che “molto probabilmente nelle prossime settimane”“riunirà di nuovo il Comitato di emergenza che deciderà se ilvada considerato ancora come ‘Pheic’”, l’acronimo inglese usato per indicare un’emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale o “Public Health Emergency of International Concern”, proclamata l’ultima volta l’11 marzo 2020. Secondo il bilancio ...