(Di lunedì 13 marzo 2023) Il nuovocinese Li Qiang ha rivendicato come "" ledallaper combattere il- 19. In risposta a una domanda sulla gestione della pandemia, Li ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : L’ex premier si bullava in tv: «Noi prontissimi». Invece le prove lo inchiodano: mancava tutto. Non aver attuato il… - Giusepp19946267 : @Storace Peggio del premier biondo inglese, che festeggiava in piena emergenza COVID. Com'era? Io so io e voi..... - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Covid, le notizie di oggi. Cina, premier Li elogia misure: 'Completamente corrette'. LIVE - SkyTG24 : Covid, le notizie di oggi. Cina, premier Li elogia misure: 'Completamente corrette'. LIVE - PrincipessaZel1 : #zonabianca Gubitosa l'ex premier Conte è stato l'unico che fatto scelte 'coraggiose' perché il Covid è successo s… -

... Li ha sottolineato che il popolo cinese è stato unito nella lotta ale "abbiamo raggiunto una decisiva vittoria" contro il nuovo coronavirus. Ilera a capo del Pcc di Shanghai durante ...All'inizio della pandemia da- 19 la trasmissione del virus è stato il principale oggetto ...non può cavarsela con la frase "preparate a perdere i vostri cari" come aveva tentato il...Già nei giorni scorsi la designazione adi Li Qiang, conosciuto da tempo per la sua ... Chen era stato inviato a Wuhan nel 2020 per coordinare gli sforzi per gestire l'epidemia di, e ...

Covid: premier Cina, prese misure completamente corrette - Asia Agenzia ANSA

Il nuovo premier cinese Li Qiang ha rivendicato come "completamente corrette" le misure prese dalla Cina per combattere il Covid-19. (ANSA) ...Il crack di Svb in California e i problemi delle banche Usa non scalfiggono la Cina, che lunedì chiude la lunga sessione del Parlamento da cui esce la nuova leadership di governo fedelissima al presid ...