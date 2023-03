Covid oggi Italia, in calo tutti i dati negli ultimi 7 giorni (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Calano tutti gli indicatori della pandemia Covid 19 negli ultimi 7 giorni, con una diminuzione dei contagi del 10,1%, dei ricoveri ordinari del 10,2%, delle terapie intensive del 24,1% dei decessi del 5,3%. Sono i risultati del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe nella settimana dal 3 al 9 marzo. In particolate, a confronto con la rilevazione precedente, si registra una diminuzione di nuovi casi (23.963 contro 26.658) e dei decessi (216 contro 228). In calo anche le persone in isolamento domiciliare (141.005 contro 144.636), i ricoveri con sintomi (2.962 contro 3.297) e le terapie intensive (104 contro 137). “Dopo l’aumento di due settimane fa – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – prosegue il calo dei nuovi ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Calanogli indicatori della pandemia19, con una diminuzione dei contagi del 10,1%, dei ricoveri ordinari del 10,2%, delle terapie intensive del 24,1% dei decessi del 5,3%. Sono i risultati del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe nella settimana dal 3 al 9 marzo. In particolate, a confronto con la rilevazione precedente, si registra una diminuzione di nuovi casi (23.963 contro 26.658) e dei decessi (216 contro 228). Inanche le persone in isolamento domiciliare (141.005 contro 144.636), i ricoveri con sintomi (2.962 contro 3.297) e le terapie intensive (104 contro 137). “Dopo l’aumento di due settimane fa – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – prosegue ildei nuovi ...

