Covid, le news. Bassetti: "Vaccino in autunno, speriamo unico con influenza" (Di lunedì 13 marzo 2023) La vaccinazione anti-Covid, in Italia, al momento è ai minimi storici, ma servirà nel prossimo autunno un richiamo, secondo il primario di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. I dati del monitoraggio evidenziano in lieve diminuzione i casi in Italia, il tasso delle terapie intensive scende all'1% e anche i ricoveri sono in calo al 4,7%. Due regioni a rischio alto, 3 moderato e 16 basso Leggi su tg24.sky (Di lunedì 13 marzo 2023) La vaccinazione anti-, in Italia, al momento è ai minimi storici, ma servirà nel prossimoun richiamo, secondo il primario di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. I dati del monitoraggio evidenziano in lieve diminuzione i casi in Italia, il tasso delle terapie intensive scende all'1% e anche i ricoveri sono in calo al 4,7%. Due regioni a rischio alto, 3 moderato e 16 basso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : “Il Covid non è abbastanza letale per avere vaccini approvati rapidamente”, disse ai ministri il consulente medico… - AlfonsoFuggetta : Covid, le menzogne sulla zona rossa. Conte: “Non sapevo dei 300 militari” - La Stampa - LaStampa : Inchiesta Covid, il pressing di Salvini per non chiudere la Lombardia: “Ostacola Fontana per creare difficoltà al g… - Dylan___Dog : Covid: scandalose rivelazioni del governo inglese. L'ira dei proprietari di gatti. Un ex ministro del Regno Unito h… - Adriano44442428 : RT @Libero_official: #Sileri si toglie qualche sassolino dalla scarpa e parlando di #Covid lancia una frecciata al ministero guidato allora… -