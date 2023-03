“Costretto al ritiro”. GF Vip, bruttissimo momento per Daniele: “Me l’hanno comunicato” (Di lunedì 13 marzo 2023) Più si avvicina l’attesissima Finale del GF Vip 7, datata per il prossimo 3 aprile, più sorgono problemi tra i concorrenti rimasti nello spiato appartamento di Cinecittà. Dopo la ammonizione di Edoardo Tavassi e la squalifica di Edoardo Donnamaria, anche Daniele Dal Moro rischierebbe di dovere abbandonare il gioco. Dopo la scorsa 40esima puntata, Daniele Dal Moro ha urlato diverse parolacce contro Oriana Marzoli, gli autori hanno cercato di censurare la pessima scena notturna. Il veneto urlava a più non posso dedicando alla venezuelana epiteti da dimenticare. La sua sorte in quel del GF Vip 7, al momento, è appesa a un filo. GF Vip, Daniele Dal Moro parla di ritiro Dopo giorni in cui si sono ignorati, ieri Oriana Marzoli ha chiesto al 32enne come stava. “Non è giornata. Non sto bene. Ma ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 13 marzo 2023) Più si avvicina l’attesissima Finale del GF Vip 7, datata per il prossimo 3 aprile, più sorgono problemi tra i concorrenti rimasti nello spiato appartamento di Cinecittà. Dopo la ammonizione di Edoardo Tavassi e la squalifica di Edoardo Donnamaria, ancheDal Moro rischierebbe di dovere abbandonare il gioco. Dopo la scorsa 40esima puntata,Dal Moro ha urlato diverse parolacce contro Oriana Marzoli, gli autori hanno cercato di censurare la pessima scena notturna. Il veneto urlava a più non posso dedicando alla venezuelana epiteti da dimenticare. La sua sorte in quel del GF Vip 7, al, è appesa a un filo. GF Vip,Dal Moro parla diDopo giorni in cui si sono ignorati, ieri Oriana Marzoli ha chiesto al 32enne come stava. “Non è giornata. Non sto bene. Ma ...

