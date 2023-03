Così le regole della Guardia Costiera che fissano il soccorso dei migranti hanno provocato il naufragio di Cutro (Di lunedì 13 marzo 2023) Le “regole d’ingaggio” della Guardia Costiera giustificano il mancato intervento nella tragedia di Cutro. Lo ha sostenuto il comandante della Capitaneria di Crotone Vittorio Aloi per giustificare il non soccorso del barcone naufragato sulla secca. Le regole si trovano in un documento che si chiama “Accordo tecnico-operativo per gli interventi connessi con il fenomeno dell’immigrazione clandestina via mare”. E oggi lo racconta Repubblica. È stato firmato il 14 settembre 2005 dall’allora ministro degli Interni Giuseppe Pisanu (il premier era Silvio Berlusconi). Ed è tuttora in vigore. Ma non è stato mai applicato. Fino al 2018 la Guardia Costiera considerava evento Sar qualsiasi imbarcazione di ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 marzo 2023) Le “d’ingaggio”giustificano il mancato intervento nella tragedia di. Lo ha sostenuto il comandanteCapitaneria di Crotone Vittorio Aloi per giustificare il nondel barcone naufragato sulla secca. Lesi trovano in un documento che si chiama “Accordo tecnico-operativo per gli interventi connessi con il fenomeno dell’immigrazione clandestina via mare”. E oggi lo racconta Repubblica. È stato firmato il 14 settembre 2005 dall’allora ministro degli Interni Giuseppe Pisanu (il premier era Silvio Berlusconi). Ed è tuttora in vigore. Ma non è stato mai applicato. Fino al 2018 laconsiderava evento Sar qualsiasi imbarcazione di ...

