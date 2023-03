Cosenza – SPAL | la conferenza post partita di mister Oddo

Leggi su seriea24

(Di lunedì 13 marzo 2023) Al termine del match contro ilMassimoha raggiunto la sala stampa dello Stadio “Gigi Marulla” per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. “Non abbiamo avuto quel piglio che, invece, – ha dichiarato il tecnicolino – ha contraddistinto ilsoprattutto nel secondo tempo. Ci è mancato un po’ di nervo e cattiveria, anche se laè stata comunque decisa da un episodio, perché anche noi abbiamo avuto più di un’occasione per portarci in vantaggio e queste sfide prendono una piega diversa a seconda di chi sblocca per primo il match. Dopo abbiamo provato a recuperarla, ma non ci siamo riusciti.” “Paradossalmente nel primo tempo, nel quale siamo stati più in difficoltà da punto di vista tattico, abbiamo retto, mentre nella ripresa pur essendo ...