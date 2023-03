Cosa prevede la direttiva UE sulla tutela dei consumatori anche online

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 13 marzo 2023) Approvato dal Consiglio dei Ministri dopo mesi in cui in Parlamento erano state depositate diverse proposte. Ora manca solamente l’ultimo passaggio, quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Dopodiché quello che nella sintesi meramente giornalistica è stato definito come “decreto influencer” (noi, dopo una breve spiegazione, utilizzeremo questa dicitura proprio per non ripetere concetti più estesi e complicati) diventerà effettivoin Italia. Un ultimo passaggio per normare, seguendo quanto indicato dallaEuropea 2019/2161, la pubblicità occulta ai tempi del digitale. Perché si tratta di modifiche al Codice del consumo che, ovviamente, al giorno d’oggi necessitava di un aggiornamento in linea con le piattaforme sociale. il mondo sempre più connesso. LEGGI> C’è un decreto che ...