Cosa è successo tra Davide Donadei e Chiara Rabbi dopo il GF Vip? Piovono stoccate (FOTO) (Di lunedì 13 marzo 2023) Davide Donadei è uscito dalla casa del GF Vip e, dopo poco tempo, ne ha approfittato per mandare una stoccata alla sua ex Chiara Rabbi. Quest’ultima è intervenuta in più occasioni durante la partecipazione del giovane al reality show. Proprio per tale motivo, nel momento in cui è uscito dal programma, Davide ne ha approfittato L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 13 marzo 2023)è uscito dalla casa del GFe,poco tempo, ne ha approfittato per mandare una stoccata alla sua ex. Quest’ultima è intervenuta in più occasioni durante la partecipazione del giovane al reality show. Proprio per tale motivo, nel momento in cui è uscito dal programma,ne ha approfittato L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... silvia_sb_ : Cosa sarebbe successo in un paese normale se fosse stato pubblicato un video come quello del karaoke alla festa di… - Roberto_Fico : Ancora un naufragio, ancora una tragedia nel Mediterraneo. Il governo chiarisca il prima possibile cosa è successo… - GiorgiaMeloni : Sulla tragedia di Cutro ho sentito e letto delle ricostruzioni francamente surreali. Vi spiego cosa è successo e co… - fed851 : La Cina sta volta si muove davvero Indovina chi resterà con il cerino in mano Un suggerimento, cosa è successo tra… - cla_ro80 : RT @icebergfinanza: E che il Tesoro è la Fed hanno messo in sicurezza il resiliente è solido sistema finanziario americano! Pensa a cosa sa… -