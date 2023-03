Corriere dello Sport – Billing apre il processo in casa Liverpool

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 13 marzo 2023) 2023-03-12 22:44:13 Arrivano conferme dal: Il motore è costato 137 milioni di sterline, ma non funziona. Ilsta vivendo la stagione delle contraddizioni, la più complicata tra le otto che portano la firma di Jürgen Klopp, in grado di regalare al popolo di Anfield Road sette trofei, tra i quali anche una Champions, una Premier e un Mondiale per club. Dieci punti nelle ultime nove giornate, quattro sconfitte, il crollo nell’andata degli ottavi di Coppa dei Campioni con il Real Madrid, padrone ad Anfield (2-5). Bruciati 137 milioni sul mercato di giugno e gennaio: dagli ottanta per Darwin Nuñez ai quarantadue per Cody Gakpo. Lo splendido 7-0 rifilato al Manchester United è stato l’unico lampo di un 2023 che ha fatto scivolare i Reds al sesto posto in Premier. Non solo: il Brighton (a -3) ...