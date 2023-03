Corea del Nord, sottomarino lancia due missili: “Bersagli centrati” (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – La Corea del Nord ha lanciato due missili cruise da un sottomarino. Lo riferisce l’agenzia sudCoreana Yonhap, citando informazioni fornite dai media di Pyongyang. L’azione NordCoreana sarebbe la reazione alle esercitazioni congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti in programma all’inizio della settimana. I missili, in base ai report NordCoreani, avrebbero “centrato i due Bersagli” nel Mar Cinese Orientale coprendo una distanza di circa 1.500 km. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Ladelhato duecruise da un. Lo riferisce l’agenzia sudna Yonhap, citando informazioni fornite dai media di Pyongyang. L’azionena sarebbe la reazione alle esercitazioni congiunte tradel Sud e Stati Uniti in programma all’inizio della settimana. I, in base ai reportni, avrebbero “centrato i due” nel Mar Cinese Orientale coprendo una distanza di circa 1.500 km. L'articolo proviene da Italia Sera.

