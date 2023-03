Corea del Nord lancia 2 missili da sottomarino in Mar Giappone (Di lunedì 13 marzo 2023) La Corea del Nord ha riferito di aver lanciato 2 missili da crociera strategici da un sottomarino nel Mar del Giappone in un'esercitazione. Lo riporta l'agenzia NordCoreana Kcna. "Il sottomarino '... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023) Ladelha riferito di averto 2da crociera strategici da unnel Mar delin un'esercitazione. Lo riporta l'agenziana Kcna. "Il'...

