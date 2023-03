Coppa Davis | l’ex numero 1 di doppio Bob Bryan è il nuovo capitano degli Stati Uniti

(Di lunedì 13 marzo 2023) La United States Tennis Association ha scelto Bobcomestatunitense di. L’ufficializzazione è arrivata poco fa sul profilo ufficiale della federazione a stelle e strisce e su quello della manifestazione.1 al mondo difarà il suo debutto dail prossimo settembre, quando gligiocheranno il proprio girone per cercare di conquistare il pass per le finali di Malaga. Bobsubentrerà a Mardy Fish, che era stato esonerato lo scorso gennaio dopo le deludenti finali di2022 (ricordiamo che Fish è stato poi sostituito da David Nainkin per i playoff di ...

L'ex numero 1 di doppio subentra a Mardy Fish Bob Bryan è il nuovo capitano designato dalla USTA per la squadra statunitense di. L'annuncio ufficiale è arrivato qualche ora fa sul profilo ufficiale della federazione a stelle e strisce e su quello della manifestazione. Bryan, insieme al gemello Mike, ha riscritto ......degli Internazionali d'Italia vinti in finale da Nicola Pietrangeli sull'australiano Rod Laver e che tra il 1948 e il 1973 sul suo campo 'Stadio' ha visto la disputa di sei sfide di. ...Sarà Bob Bryan, 16 Slam in doppio col gemello Mike, il nuovo capitano della squadra didegli Stati Uniti. Il 44enne ex giocatore prende il posto di Mardy Fish, già sostituito ad interim lo scorso anno in Scozia causa Covid. Bryan farà il suo debutto nella fase a gironi di ...

Coppa Davis: Bob Bryan è il nuovo capitano degli Stati Uniti Ubitennis

