Coppa Davis, Bob Bryan nuovo capitano degli Stati Uniti (Di lunedì 13 marzo 2023) Sarà Bob Bryan, 16 Slam in doppio col gemello Mike, il nuovo capitano della squadra di Davis degli Stati Uniti. Il 44enne ex giocatore prende il posto di Mardy Fish, già sostituito ad interim lo scorso anno in Scozia causa Covid. Bryan farà il suo debutto nella fase a gironi di settembre. "Sono onorato per questa opportunità – le sue parole -. Mi sento grato di rappresentare il paese. La crescita dei giocatori mi ispira, voglio dare il mio contributo in questo momento positivo". SportFace.

