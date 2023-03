Contu: 'Conferenza stampa tutta in difesa. Ricordo però che le regole che hanno portato alla tragedia di Cutro sono in vigore da tanti anni' (Di lunedì 13 marzo 2023) - 'E' stato un fatto particolare, una barca che è andata a finire contro una secca' ha detto il direttore dell'Ansa. 'Non c'è diubbio che rileggendo le regole sarebbe il caso che Italia e Europa si ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 13 marzo 2023) - 'E' stato un fatto particolare, una barca che è andata a finire contro una secca' ha detto il direttore dell'Ansa. 'Non c'è diubbio che rileggendo lesarebbe il caso che Italia e Europa si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : Contu (direttore @Agenzia_Ansa) : 'Conferenza stampa tutta in difesa. Ricordo però che le regole che hanno portato… - contu_f : RT @CoGiafra: Conferenza stampa #imbarazzante, ma se dopo #Cutro festeggi il compleanno e posti il #karaoke, non sei solo imbarazzante sei… - contu_f : RT @raffaellapaita: La conferenza stampa della Meloni e il CdM a #Cutro sono stati uno spettacolo veramente avvilente di un governo che non… - contu_f : RT @ItalyinUK: A Londra i sindaci #DelBono e @giorgio_gori per Bergamo e Brescia Capitale italiana della Cultura 2023: incontro con Amb. @I… -