Contestata la sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti alla commemorazione di Ramelli (Di lunedì 13 marzo 2023) Contestazione alla sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti quando questa mattina si è recata all’Itis Molinari di Milano per partecipare alla cerimonia di commemorazione di Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975. Il momento di tensione è avvenuto nel parcheggio dell’istituto quando i manifestanti, divisi da un cordone delle forze dell’ordine hanno intonato ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Contestazionequando questa mattina si è recata all’Itis Molinari di Milano per parteciparecerimonia didi Sergio, il militante del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975. Il momento di tensione è avvenuto nel parcheggio dell’istituto quando i manifestanti, divisi da un cordone delle forze dell’ordine hanno intonato ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La sottosegretaria all'Istruzione Frassinetti è stata contestata dai manifestanti della Rete Milano Antifascista al… - FraLauricella : Sergio Ramelli, contestata la sottosegretaria #FdI Frassinetti. La Polizia smentisce #valditara: “La protesta si… - Ecatetriformis : Pioggia di critiche contro la sottosegretaria di FdI Frassinetti. Scoppia la polemica all’Istituto Molinari di Mila… - _TYPEONEGATIVE_ : 30 cogl.. che Non conoscono cio' che facevano i loro amichetti a chi non la pensava come loro (10 contro uno ovvia… - vivereitalia : Ricordo Ramelli, sottosegretaria Frassinetti contestata a Milano -