Consigliera Pd di Milano contro la “gogna social” alle borseggiatrici della metro | riempita di insulti e minacce

(Di lunedì 13 marzo 2023) Ha generato polemica un recente video pubblicato sulla pagina Instagram “bella da dio” in cui vengono mostrate alcuneche operano solitamente nellapolitana del capoluogo Lombardo: lacomunale del Pd Monica Romano si è scagliataquesta “”, attirando su di se diversidi cittadini che la accusano di prendere le parti delle ladre. “Quest’abitudine di filmare persone sorprese a rubare sui mezzi Atm e di diffondere i video su pagine Instagram con centinaia di migliaia di follower è violenza, ed è molto preoccupante”, ha scritto la dem. Pochi minuti dopo il suo post è stato ripreso da “bella da dio” e in breve la donna è diventata bersaglio di commentatori inferociti. ...

La questione sicurezza accende la polemica politica a. Tutto parte da un post dellacomunale del Pd Monica J. Romano . Che scrive: "Quest'abitudine di filmare persone sorprese a ...... i quotidiani ieri a gara segnalavano con interviste le positività della città di, ma ... Monica Boselli ,municipale della Lega, ha spiegato che in questi giorni il Comune sta ...'Secondo unadel Pd a, il problema non sono le borseggiatrici, ma chi le riprende', aggiunge Alessandro Verri, consigliere comunale della Lega: 'Una visione del mondo completamente ...

Ha creato scompiglio un post di Monica Romano, consigliera comunale del Pd, in cui si attaccavano coloro (persone e pagine Instagram) che filmano e diffondono le immagini delle borseggiatrici in metro ...