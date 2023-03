Conosciamo davvero la nostra patente di guida? Ecco cosa bisogna sapere (Di lunedì 13 marzo 2023) In attesa che le proposte al vaglio della Commissione Europea, fra cui una sempre maggiore digitalizzazione e l’abbassamento dell’età minima a 17 anni per la patente B, diventino operative, cerchiamo di conoscere meglio uno dei documenti più presenti nei nostri portafogli Leggi su ilgiornale (Di lunedì 13 marzo 2023) In attesa che le proposte al vaglio della Commissione Europea, fra cui una sempre maggiore digitalizzazione e l’abbassamento dell’età minima a 17 anni per laB, diventino operative, cerchiamo di conoscere meglio uno dei documenti più presenti nei nostri portafogli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mitridate1927 : @HungryMarcio Non ha senso parlare di 2 milioni, se ci fossero davvero stati 2 milioni di differenza sarebbe arriva… - oikos_ange : @fabioammirati_ Fabietto ci conosciamo bene ma dobbiamo approfondire su alcune cose Ragazzo sempre disponibile e d… - ile95s : Daniele ha adottato il famoso metodo “dico di meno piuttosto che di più se non sono sicuro. Ormai lo conosciamo ma… - singofhrry : @sincerelymatu ma infatti no per me non avrebbe senso ma ho letto gente che dice 'ma come fate a pensare che lo abb… - lsbiant91 : dai vostri tweet sembra che conosciamo due louis diversi, perché ci sta incazzarsi se la notizia si dimostra vera (… -