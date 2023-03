Congedo mestruale | anche in una scuola di Padova due giorni di stop al mese previa presentazione di un certificato medico

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Internazionale : Per molte donne le mestruazioni sono causa di dolori invalidanti, ma la legge non riconosce questa sofferenza. Ment… - orizzontescuola : Congedo mestruale, anche in una scuola di Padova due giorni di stop al mese previa presentazione di un certificato… - AchilleCaropre2 : Congedo mestruale a scuola, il Liceo Duca D'Aosta di Padova è pioniere: «Basta un certificato medico» - abbanewsInfo : Congedo mestruale, sì. Congedo mestruale, no #diritti - seraphdust : Eh però volete la parità di genere e vi invitiamo attaccate al mestruo il congedo mestruale non serve -

Abbonati per leggere anche Leggi anche L'odissea per trovare un posto in Rsa: "Far assistere gli anziani è un lusso" Catania, l'Accademia di Belle Arti introduce il, come in Spagna: ...L'Accademia di Belle Arti di Catania introduce il, sull'esempio della Spagna. Prima in Italia ad avviare la sperimentazione fra le 145 istituzioni accademiche e universitarie del sistema di Alta formazione artistica, musicale e ...... ben il 54% delle donne dichiara di utilizzare il bagno durante il ciclo, sentendosi a ... Venezia, la prima azienda d'Italia che offre ilretribuito alle donne con ciclo doloroso ...

Catania, l'Accademia di Belle Arti introduce il congedo mestruale, come in Spagna: primo caso in Italia La Repubblica

È sufficiente il certificato per due giorni di assenza mensili: «Non andranno a incidere sulla validità dell’anno scolastico» ...Assorbenti gratis sul luogo di lavoro: arriva il progetto della startup italiana This, Unique, per abbattere i tabù contro le mestruazioni ...