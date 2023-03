Conferenza stampa Porto-Inter, Inzaghi: “Domani possiamo fare il grande salto” (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo la rovinosa debacle del Picco contro lo Spezia – che ha spento ogni residua speranza di lotta scudetto – l’Inter ha l’occasione di riscattarsi grazie alla Champions. Dopo la vittoria di San Siro all’andata, nel segno di Romelu Lukaku, i nerazzurri hanno dalla loro i favori del pronostico in vista del passaggio del turno. In un Do Drago stracolmo, però, nonostante il vantaggio di una rete, Lautaro e co. dovranno comunque sfoderare una grande prestazione. Di seguito, gli estratti chiave della Conferenza stampa del tecnico dei nerazzuri, Simone Inzaghi, alla vigilia del match di Champions League tra Porto e Inter. Ecco le parole del tecnico nerazzurro sull’importanza del match del Do Dragao: “Domani possiamo fare ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo la rovinosa debacle del Picco contro lo Spezia – che ha spento ogni residua speranza di lotta scudetto – l’ha l’occasione di riscattarsi grazie alla Champions. Dopo la vittoria di San Siro all’andata, nel segno di Romelu Lukaku, i nerazzurri hanno dalla loro i favori del pronostico in vista del passaggio del turno. In un Do Drago stracolmo, però, nonostante il vantaggio di una rete, Lautaro e co. dovranno comunque sfoderare unaprestazione. Di seguito, gli estratti chiave delladel tecnico dei nerazzuri, Simone, alla vigilia del match di Champions League tra. Ecco le parole del tecnico nerazzurro sull’importanza del match del Do Dragao: “...

