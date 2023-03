Concorso per magistrati truccato, nei guai candidato e professore (Di lunedì 13 marzo 2023) Un tentativo di truccare l’ultimo Concorso per diventare magistrati ordinari è stato sventato dal Tribunale di Roma. L’indagine è stata condotta dal procuratore Francesco Lo Voi per conto di Piazzale Clodio, divenuta pubblica “in quanto non più coperta dal segreto investigativo” come afferma il pm stesso. L’episodio risale al mese di febbraio ed è stato ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Un tentativo di truccare l’ultimoper diventareordinari è stato sventato dal Tribunale di Roma. L’indagine è stata condotta dal procuratore Francesco Lo Voi per conto di Piazzale Clodio, divenuta pubblica “in quanto non più coperta dal segreto investigativo” come afferma il pm stesso. L’episodio risale al mese di febbraio ed è stato ... TAG24.

