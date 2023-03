Concorso in magistratura truccato, due indagati a Roma. La truffa smascherata da un sms (Di lunedì 13 marzo 2023) Voleva diventare magistrato truccando la selezione di accesso: un paradosso in termini. Uno dei candidati all?ultimo Concorso in magistratura, bandito sulla Gazzetta Ufficiale il 10 dicembre... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 13 marzo 2023) Voleva diventare magistrato truccando la selezione di accesso: un paradosso in termini. Uno dei candidati all?ultimoin, bandito sulla Gazzetta Ufficiale il 10 dicembre...

