Concorsi Ministero della Giustizia, bandi in arrivo per 13mila posti (Di lunedì 13 marzo 2023) Il Ministero della Giustizia si prepara a bandire diversi Concorsi pubblici nel corso del 2023. Le posizioni che i candidati andranno a coprire sono molteplici, dalle funzioni amministrative a quelle legali e con diverse competenze ed esperienze. Ministero della Giustizia, 13mila nuove assunzioni In totale, il piano prevede l'inserimento di 13mila nuove assunzioni: la cifra elevata corrisponde alla somma dei posti ancora disponibili in seguito a uno slittamento dei bandi di concorso che dovevano essere attivati e svolti entro il 2022, allo sblocco del turnover negli uffici pubblici e il numero di assunzioni autorizzate dal Pnrr e previste per il 2023.

