Concerto giovedì a Roma in memoria delle vittime del terrorismo tra forze dell’ordine

(Adnkronos) – Si intitola 'Musica per la memoria' il Concerto a Roma dedicato alle vittime di terrorismo tra le forze dell'ordine, nel 345° anniversario della strage di via Fani, che si svolgerà giovedì alle 20.30 all'Acquario Romano, organizzato organizzato dall'associazione Domenico Ricci con il patrocinio dell'assessorato alla Cultura di Roma Capitale. La serata mette in scena una singolare fusione tra la fanfara dell'Arma dei Carabinieri e i racconti dei familiari delle vittime delle forze dell'ordine uccise per mano terroristica, con l'esecuzione delle canzoni preferite dalle vittime musicate

